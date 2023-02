Oleg Cheprassov boekt met Dessel belangrijke 2-0-zege tegen U23 Charleroi: “Dankbaar dat ik er weer bij ben”

“Ik vond dat we tegen La Louvière van een gewonnen punt konden spreken”, reageert Oleg Cheprassov. “In die partij kregen we de bevestiging dat we tegenover een sterke tegenstander stonden, die bovendien veel ervaring heeft. De beloften van Charleroi lieten eveneens een goede indruk na. Met een stevige mentaliteit die kenmerkend is voor de Waalse ploegen. Via Kristiaan Haagen kwamen we, net voor de rust, op een ideaal moment op voorsprong. Meteen na de koffie schudde onze doelman enkele prachtige reddingen uit zijn mouw. Vanop de stip heeft Hannes Smolders de partij in een beslissende plooi gelegd.”

Thes

Kwetsuren

Het was even geleden, maar woensdagavond kreeg Oleg Cheprassov het vertrouwen van trainer Stijn Vreven. “Daar ben ik heel dankbaar voor”, zegt de Bilzenaar. “De voorbije maanden waren niet gemakkelijk. Het begon met een scheur in de kruisband. Na twee maanden van rust was ik opnieuw fit. Een letsel in de hamstrings gooide opnieuw roet in het eten. Dat is de reden waarom ik onder de nieuwe trainer weinig in actie kwam. Scoren is er nog niet bij. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat een kwestie van tijd is.”