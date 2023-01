Okapi Aalst wint tegen Mechelen, maar moet wellicht afscheid nemen van Popovic

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst weet opnieuw wat winnen is. Na alweer een zure nederlaag in eigen huis tegen Luik (84-86) wisten de Ajuinen zondagmiddag te winnen bij Kangoeroes (90-98) na een dominant potje basketbal. “De zege op verplaatsing geeft een goed gevoel”, zegt Siebe Ledegen. Mogelijks was Mechelen de laatste wedstrijd van Nik Popovic in de kleuren van Okapi, wat het vreugdegevoel wel een wrange bijsmaak geeft.

Okapi Aalst won de vier quarters aan de Winketkaai. Dat heet dan domineren.

“Het is de eerste keer dit seizoen dat we 98 punten konden scoren”, weet Siebe Ledegen. “Offensief zat het zeer goed. Mechelen was ook goed. We hebben de overwinning niet cadeau gekregen. Wij waren in defense net dat tikkeltje sterker.”

Na zes verlieswedstrijden op rij kon Okapi eindelijk nog eens een match winnend afsluiten.

“De zege geeft een goed gevoel”, vervolgt Ledegen. “Het bewijst dat we de top 5 aankunnen. Dat we verloren op Giants en Leuven hebben we enkel aan onszelf te danken. Het verlies tegen Luik doet terugdenken aan de heenwedstrijd. We domineerden 35 minuten en gaven het in het slot weg. De focus op het einde ontbrak.”

Popovic naar Litouwen?

“Het was een dik verdiende overwinning”, zegt Okapi-coach Thomas Crab tevreden. “We slaagden erin om op het einde door te duwen. Dat zal vertrouwen geven aan de ploeg. Het is wel zeer jammer dat Nik Popovic de ploeg meer dan waarschijnlijk verlaat.”

Popovic flirt met de Litouwse topclub Lietkabelis. “Er is nog niets concreet”, houdt sportief manager Anthony Mallego de boot af.

“Je hebt maar één carrière en daarin moet je alle kansen grijpen”, licht Ledegen een tipje van de sluier. “Ik neem Nik niets kwalijk. Het is uiteraard niet leuk voor de ploeg. Popovic was er al bij van vorig seizoen en kende de systemen goed. Als er al naar versterking wordt gezocht, moet de nieuwe speler ook weer geïntegreerd worden.”

Okapi Aalst krijgt alvast twee weken de tijd om zich voor te bereiden op de volgende match, thuis tegen leider Charleroi.

“Het is jammer na onze zege. Een week herstel volstaat. Het voordeel is wel dat ik me nu volop kan focussen op mijn resterende vier examens”, besluit de student burgerlijk ingenieur.

Quarters: 23-26; 46-51; 65-71; 90-98