Okapi Aalst wint, maar sprankelt niet

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst heeft gewonnen van Aris Leeuwarden. Al was coach Thomas Crab niet tevreden met de manier waarop. “We vergaten de klus helemaal af te maken en dat is al het hele seizoen een pijnpunt”, stelt Crab. “De coach heeft honderd procent gelijk”, treedt captain Senne Geukens de oefenmeester bij.

Okapi Aalst heeft een drie op drie in de Elite Silver van de BNXT-League. Een hoera-stemming heerst er echter niet in het Aalsterse kamp. Leeuwarden mocht het eerste kwart winnend (21-25) afsluiten en werd in het tweede bedrijf met een 29-6 verpletterend teruggeslagen.

“De coach had tijdens de rust duidelijk gevraagd om te blijven doorduwen”, zegt Senne Geukens. “Nadat we Leeuwarden tot zes punten konden bedwingen, moesten we het gewoon afmaken.”

Net dat gebeurde niet. Aalst liet Leeuwarden begaan, tot grote frustratie van coach Crab. “Leeuwarden speelde dan vaak twee-drie zone en ging naar man tegen man”, analyseert Thomas Crab. “Het gameplan was om het ritme in de match te houden, maar Leeuwarden heeft volledig het ritme uit de wedstrijd gehaald.”

Leeuwarden geloofde in een stunt, Okapi zwalpte. “Gelukkig kunnen we dat tegen een ploeg als Leeuwarden nog rechttrekken”, zegt Geukens. “Maar tegen andere ploegen is dit seizoen al gebleken dat we dan door het ijs zakken. Het moet ons lukken om een voorsprong vast te houden en op een probleemloze manier een wedstrijd te winnen. De drie op drie is positief, maar we moeten progressie blijven maken.”

Veel tijd om na te denken heeft Okapi niet. Woensdag komt Yoast en vrijdag volgt de return in Leeuwarden.

“De focus ligt nu twee dagen op Bemmel”, weet Geukens. “We speelden al eens een vriendschappelijke wedstrijd tegen hen. Toen waren we geen veertig minuten op niveau. Het wordt zaak om van in begin geconcentreerd te zijn en de spelers uit hun spel te houden.”

Het was in Het Forum nog eens een knotsgekke avond, Senne. “Ik heb altijd graag als prof getraind en gespeeld, maar ik sta nog altijd achter mijn beslissing. Het is tijd om af te zakken. Ik weet zeker dat ik dit ga missen. Daarom probeer ik er nu nog zoveel mogelijk van te genieten.”

