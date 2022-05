Okapi Aalst verlaat met opgeheven hoofd BNXT-play-offs

Basketbal BNXT-League - play-offsDe basketbalcompetitie is voorbij voor Okapi Aalst. In de derde ronde van de BNXT-play-offs was Leuven Bears tweemaal te sterk. “De teleurstelling zal de komende dagen plaats maken voor fierheid”, klinkt het bij Okapi-coach Thomas Crab.

Okapi Aalst had in de Leuvense Sportoase slechts twee punten goed te maken uit de heenmatch. Toch was het Leuven dat verschroeiend uitpakte.

“In de eerste helft hadden we iets meer op de rand mogen spelen”, legt Thomas Crab de vinger op de wonde. “Allen scoorde een pak gecontesteerde shots. Wij maakten slechts vier ploegfouten. Dat hebben we tijdens rust bijgestuurd waarna het beter liep.”

Aansluiting

Aalst keek halfweg tegen een 42-28 aan. Ondersteund door een hele schare luidruchtige supporters, knabbelden de bezoekers aan de achterstand. Popovic (17) en Coleman (26) waren alweer stevig op dreef.

De afscheidnemende Geukens vond halfweg het slotkwart de aansluiting (60-58). Okapi vocht voor wat het waard was en drong minutenlang aan, maar toen de bom van Coleman doel miste, doofde het Aalsterse vuur.

Quote We hebben het maximum uit deze groep gehaald. In beide wedstrij­den waren we heel competi­tief tegen Leuven. Thomas Crab, Okapi Aalst

“Ik begrijp nog altijd niet hoe de bal van Geukens op het einde van het derde kwart toch nog de ring uitdraaide”, zucht Crab. “Twee wedstrijden waren we competitief tegen Leuven. Het is jammer dat we in het eerste duel de bonus vergaten, want in Leuven wordt het altijd moeilijk. De Bears startten erg goed wat ons met de rug tegen de muur zette. Toch kwamen we goed terug. Helaas waren de jongens helemaal op het einde moe gestreden.”

Het meegereisde Aalsterse publiek had nog een staande ovatie in petto voor Okapi. “De supporters verdienen ook een applaus”, meent Crab. “Zij steunden ons ook in moeilijke tijden en dat geeft energie.”

Turbulent seizoen

Met het verlies tegen Leuven zit het turbulente seizoen er helemaal op.

“Alles bij elkaar hebben we er het maximale uitgehaald”, denkt Crab. “Wetende in de situatie dat we verkeren. Nu ben ik teleurgesteld en moe. Maar de volgende dagen zal fierheid zijn plaats vinden. We werden geplaagd door blessures, financiële perikelen en Covid-19. Okapi Aalst beschikt over goede jeugd en dat geeft extra energie om op lange termijn iets te bouwen. Je hoeft hier geen zotte dingen te doen.”

Quarters: 24-18; 42-28; 58-53; 74-66