Okapi Aalst stuurt Jack Pagenkopf wandelen en zet volop in op eigen jeugd

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst heeft het contract van Jack Pagenkopf niet verlengd. De 24-jarige Amerikaan was pas sinds eind november in Aalst. Maar net als een resem anderen is ook de passage van de depannerende pointguard van korte duur geweest.

Het niveau van de Elite Silver is bedroevend laag. Als zelfs Luik overtuigend tegen Aris Leeuwarden kan winnen… Dan gaan de radertjes in de hoofden van enkele bestuursleden ratelen.

2021-2022 is echt wel het annus horribilis van Okapi Aalst geworden. Of zeggen we beter: Pigeon Aalst? Het Forum lijkt wel een duiventil. Jack Pagenkopf werd eind november aangekondigd als dé oplossing voor het probleem op de één. Boyd Van der Vuurst-de Vries kon immers niet om met de druk, had zich mispakt aan het hoge Belgische niveau.

Pagenkopf bracht de structuur waar ex-coach Defraigne naar verlangde. Huidig coach Thomas Crab, sportief manager Anthony Mallego en de sportieve cel wilden de Amerikaan graag nog wat langer in Aalst houden, maar stuitten op verzet vanuit de bestuurskamer.

Slinger slaat door

Financiële redenen in het derde coronajaar op rij en het bedroevend laag niveau in de Elite Silver. Okapi Aalst wil in die B-league alle kansen geven aan eigen jeugd. Supporters zien graag eigen jeugd in het fanion, maar de slinger is doorgeslagen. Na Cvetinovic, Calhoun, Hawkins (zeer terecht overigens), Van der Vuurst én Defraigne. Nu ook nog Jack Pagenkopf.

Is er een langetermijnvisie? Is er überhaupt een plan? Alle inzet van heel wat mensen ten spijt, dreigt Okapi Aalst het kneusje van ’s lands eerste klasse te worden.

Het wordt zielig. Okapi Aalst lijkt meer op een veredelde B-ploeg. Klasbak Temmerman, lefgozer Ledegen, dirigent Schauvlieger (hij moet het nu maar doen), Bilos en de naar Amon Gentson vertrekkende De Paepe. Omringd door Marchant, die met een gebroken vinger nog wel even aan de kant zit. Geukens, die graag in schoonheid afscheid neemt. Gentleman Maras, die volgend seizoen ook nog in het Forum te bewonderen is. En Popovic en Valinskas. De Elite Silver is een slag in het water.

De hamvraag is: prefereert het Aalsterse publiek buitenlandse vedetten in topwedstrijden of jeugdig enthousiasme in gedegradeerde elitemodus?

