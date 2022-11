Okapi Aalst overwint Bergen: “Defensief in de wedstrijd gegroeid”

Okapi Aalst heeft na Giants nu ook Mons een nederlaag aangesmeerd. Nochtans was Bergen het best aan de partij begonnen. Moore deed Aalst pijn, Temmerman zag af. “We hadden in begin te weinig vat op de wedstrijd”, geeft Okapi-coach Thomas Crab toe. “We zijn defensief gegroeid in de wedstrijd. Dat vertaalt zich ook in de quarterstanden.”