Okapi Aalst met vertrouwen naar Rotterdam: drie jonge talenten verlengen hun contract

Basketbal Top Division 2A Jan Goyens leidt As­se-Ter­nat naar winst in Mechelen: “Wiskundig staat het nog niet vast, maar we hebben een belangrij­ke stap gezet richting behoud”

Veel overschot had Asse-Ternat niet bij rode lantaarn Kangoeroes Mechelen, maar de 89-91-overwinning tegen de Maneblussers heeft wellicht verstrekkende gevolgen. Op vijf speeldagen van het einde van de competitie is de fusieploeg zo goed als zeker van een verlengd verblijf in Top Division 2. Bij winst volgend weekend tegen Aarschot is de redding een feit.