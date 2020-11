Okapi Aalst klopt Spirou Charleroi in onderhoudende oefenpot

Een leeg Forum inspireerde Okapi Aalst tot een flauwe start tegen een fel verjongd Charleroi. De Karolo’s schoten fel uit de startblokken via Tim Lambrecht. Met zes punten op rij bezorgde hij Les Spirou’s een dubbele voorsprong (3-6). Aalst klampte aan via een bedrijvige Vujosevic, maar het team van coach Rotsaert ging toch met een 35-38-voorsprong rusten. Okapi speelde onverzorgd en de talrijke balverliezen lieten de bezoekers toe om ook na de koffiepauze een eerste echte kloof (43-48) op het scorebord te zetten. Met vier punten op rij bracht Vujosevic de Ajuinen diep in het derde kwart op voorsprong (56-53). Schoepen spartelde echter nog even tegen, maar de succesvolle tandem Maras-Vujosevic zorgde in het slot toch voor het beslissende gaatje (64-59), waarop Okapi controlerend de wedstrijd uitspeelde.