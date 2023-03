Okapi Aalst en Falco Gent gaan in de toekomst nauwe samenwerking aan

Basketbal BNXT-LeagueDe clubbesturen van Okapi Aalst en Falco Gent hebben besloten om in de toekomst nauw met elkaar samen te werken. Er wordt dan in de eerste plaats gekeken naar de jeugdwerking. Beide ploegen hebben daar in het verleden al op ingezet. De samenwerking werd meteen ook concreet gemaakt.

Okapi Aalst en Falco Gent zijn twee Oost-Vlaamse clubs die de jeugdwerking in hun geschiedenis altijd hoog in hun vaandel hebben gedragen. Beide clubs slaan nu de handen in elkaar om in de toekomst Belgische toptalenten in dubbele licentie met Okapi Aalst in de BNXT-League en Falco Gent in Top Division 1 of Top Division 2 verder te laten ontwikkelen. Daarnaast zal elk van beide clubs nog intensiever inzetten op de verdere uitbouw van hun eigen jeugdwerking en dit in onderling overleg.

Eerste vruchten

De eerste vruchten van de samenwerking werden meteen ook concreet gemaakt. Jasper Ünal is geen onbekende in het Forum. Hij startte zijn opleiding bij BCC Erembodegem, waarna hij de overstap maakte naar Okapi Aalst. Als U16-speler vertrok Ünal richting Falco. Vooraleer opnieuw aan te treden bij het eerste team van de Gentenaars, speelde Jasper enige jaren bij de basketbalschool van Oostende. De leeftijdsgenoot van Siebe Ledegen werd een paar keer toegevoegd aan de jeugdselecties van de nationale ploegen. Als spelverdeler zet hij een goede defensieve druk op de tegenstander. Bovendien is hij zeer teamgericht. Ünal verbindt zich één jaar aan Okapi Aalst.

Een tweede naam is Thibaut Platteeuw. Hij kende zijn opleiding in Oostende en treedt reeds twee jaar aan voor Falco Gent. Als shooting guard scoort hij 15,2 punten gemiddeld in de Top Divison 2. Platteeuw is een jaartje ouder. Hij is een harde werker met een goed shot en verbindt zijn lot voor drie seizoenen aan Okapi Aalst.

Nieuwe bus

De A-ploeg van Okapi Aalst staat de komende weken in de BNXT-League voor enkele verre verplaatsingen naar Nederland. Dit weekend speelt men in Amsterdam. Dankzij de steun van enkele sponsors kan de club voor deze verplaatsingen beschikken over een nieuwe spelersbus met eigen logo’s.

Volledig scherm De spelers van Okapi kunnen hun verplaatsingen maken in een nieuwe spelersbus. © RV

