Okapi Aalst behaalt tegen Leuven eerste seizoenszege

Man-in-vorm bij Maaseik Ferre Reggers scoort aan bijna 80%: "Hopelijk lukt dat elke week"

Ferre Reggers is de man in vorm bij Maaseik. De Brabander was in Achel goed voor 22 punten. Net als vorige week trouwens, maar toen speelden Maaseik en Gent vijf sets, in de Koekoek werden er ‘slechts’ drie sets afgewerkt. Het scorerapport van de 19-jarige hoofdaanvaller oogt quasi perfect. Van de 23 ballen die hij kreeg, scoorde Reggers er 18. Goed voor een rapport met dikke onderscheiding: 78%. “Dat mag voor mij nog wel even duren”, lacht hij.

