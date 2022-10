OHR Huldenberg moet het zonder Art Meylemans doen: “Ik trek zeven maanden naar Canada voor opleiding tot ski-instructeur”

“Ik ben juist afgestudeerd als burgerlijk ingenieur en zag het werkleven nog niet echt zitten”, legt Art Meylemans zijn stap naar Canada uit. “Ik heb momenteel geen vriendin of werk dat me hier in België houdt, alleen de voetbal. Ik ben dat dan tegen elkaar gaan afwegen en zag het toch als een kans die ik nu of nooit kon grijpen. Ik maakte de keuze om voor zeven maanden in Canada een opleiding te volgen tot ski-instructeur en skiles te geven.”

“Hoe ik op dat idee kwam? Ik ski al heel mijn leven enorm graag en dan bleek skimonitor het ideale scenario. Na wat opzoekingswerk online kwam ik plots op een cursus in Canada terecht. Ik verblijf in Banff, een klein stadje dat echt leeft op seizoensmensen die hier komen in de winter en zomer.”

Fantastisch team

OHR Huldenberg telt na de 1-0-overwinning tegen Veltem van afgelopen weekend 10 op 21 en staat daarmee op plaats zeven. “Hoe ik het seizoen van OHR tot dusver analyseerde? We hebben een fantastisch team op het veld, maar vooral ook naast het veld.”

“Collectief doen we het zeker goed, maar soms moeten we iets meer de voetballende oplossingen zoeken en dan natuurlijk ook de kansen afmaken. Persoonlijk had ik gehoopt op iets meer goals, maar ik ben enorm blij dat ik eindelijk met een mooie winning goal voor het thuispubliek kon afsluiten.”

Middenmoot

Meylemans blijft OHR Huldenberg, dat dit weekend naar Elewijt moet, op de voet volgen. “Waar ik OHR zie eindigen dit seizoen? Ik denk als we allemaal onze taken goed blijven uitvoeren, we veilig in de middenmoot kunnen eindigen. Natuurlijk ga ik het actief blijven volgen. Elk weekend kijk ik naar de uitslagen. De thuisoverwinningen op zaterdagavond ga ik zeker missen en het spelletje op zich uiteraard ook.”

Voetballen in Canada zal Meylemans echter niet snel doen. “Vanaf volgende week zal Banff volledig ondergesneeuwd zijn, dus het zal eerder ijshockey worden. Iets wat ik nog nooit eerder gedaan heb. Ik heb wel al geschaatst”, besluit Meylemans.

