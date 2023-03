OHLJong OHL wint verdiend boeiende derby

OHL U23 – Tienen 2 -1

Over het geheel van de wedstrijd was OHL de betere ploeg. Al verliep de eerste helft evenwichtig. Er zat meteen veel tempo in de match. Thuisdoelman Ravet moest al vroeg in de voeten van Naudts, aan de overzijde hield Bouzian Van Camp de van een kopbalgoal en trapte Gilis de rebound tegen de lat. Halfweg de eerste helft kreeg Tienen dé kans om op voorsprong te komen, toen Acquah de bal tegen de hand kreeg, maar Yagan trapte de elfmeter binnen het bereik van Ravet.

Geen 0-1 maar twee minuten later wel 1-0, toen Zimmerman een knappe thuisaanval over meerdere stationnetjes koel afwerkte. Met goed voetbal ging Tienen op zoek naar de gelijkmaker en die viel in de 37ste minuut met een fraaie kopbal van Claes.

In de tweede helft was OHL de baas. KVK-doelman Bouzian redde heel knap twee pogingen van Gilis en eentje van Van Camp en hield zijn team zo in de match. Tienen prikte af en toe wel tegen, afstandsschoten van Yagan (2x) en Arrivas gingen niet zo ver naast. Zes minuten voor tijd moest Bouzian zich gewonnen geven bij een geweldige trap van Jorn Van Camp: 2-1. De bezoekers pakten uit met een slotoffensief en een poging van de ingevallen Singh scheerde de deklat.

“Het had misschien anders kunnen lopen had Oregan Ravet die penalty in de eerste helft niet gestopt”, zei OHL U23-coach Eddy Vanhemel. “In de tweede helft zetten we de match wel verdiend naar onze hand, met een goede balcirculatie en veel dreiging. Ik onthoud ook de twee heel knappe goals, qua opbouw en qua afwerking. De slotminuten sloop er wat angst in de ploeg, begrijpelijk nadat wij de voorbije twee wedstrijden telkens in de blessuretijd een tegengoal incasseerden die ons vier punten kostten. Maar chapeau voor de weerbaarheid van mijn jonge ploeg.”

Tienen-aanvoerder Hannes Meeus gaf toe dat OHL verdiend won. “Zeker op basis van de tweede helft. Toen konden wij niet meer de lef en de kwaliteit brengen van in de eerste periode. En ja, hadden wij halfweg de eerste helft die penalty benut, was het misschien een andere match geweest.”

OHL U23: Ravet, Van Bost, Schingtienne, Breugelmans, Loiseaux, Gilis, Shkurti, Acquah (89’ Mindombe), Agyapong, Zimmerman, Van Camp.

Tienen: Bouzian, Vanwesmael, Bergers, Meeus, Bogaerts (85’ Singh), Claes, Bracké (85’ Vanweerts), Jochmans (65’ Kempeneers); Arrivas, Naudts, Yagan).

Doelpunten: 26’ Zimmerman (1-0), 37’ Claes (1-1), 84’ Van Camp (2-1).

Geel: Acquah, P.Jochmans, Yagan, Zimmerman