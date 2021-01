OHL wil na rustig seizoen in sneltreinvaart naar top Jupiler Pro League

Veldrijden elite zonder contract Hendrik kan als enige van broers Sweeck momenteel niet crossen: “Focus op de jobs”

13 januari Laurens Sweeck en Diether Sweeck haalden beiden de top tien van het Belgisch kampioenschap. Broer Hendrik (29) is een jaartje ouder en ploetert normaal ook in de modder bij de elites zonder contract. Door de coronamaatregelen is hij de enige van de drie broers, die zich momenteel niet in het veld kan manifesteren.