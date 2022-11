OHL wil met driepunter de WK-stop in

OHL wil vrijdagavond zijn laatste wedstrijd voor de WK-stop winnen, iets waar de Leuvenaars vijf competitiewedstrijden op rij niet in slaagden. De vlotte 0-5-bekeroverwinning dinsdag op het veld van eerstenationaler (of derdeklasser) Francs Borains doet het beste verhopen.

“Die ruime zege deed deugd na die 2 punten op 15 in de competitie. Ik zag een aantal jongens, die het de jongste weken wat moeilijker hadden, weer ‘bevrijd’ spelen en genieten en lachen op het veld” ,zegt coach Marc Brys. “Wij willen die lijn inderdaad vrijdag doortrekken en de drie punten thuishouden tegen Seraing.”

De Luikse hekkensluiter, die maar één puntje puurde de jongste vijf competitieduels, putte zelf ook vertrouwen uit de bekeroverwinning tegen Charleroi. Met een veredeld B-team werd het 4-1 na verlengingen. “Het toont aan dat Seraing geen slechte ploeg is, ook al staan ze laatste”, zegt Brys. “Vooral op verplaatsing doen zij het goed. Thuis pakten ze nog maar één punt in de competitie, hun overige tien punten wonnen ze in uitmatchen.”

Seraing ging inderdaad winnen in Eupen, maar ook in Mechelen en op Standard, en ze speelden gelijk in Westerlo. ”Tegen AA Gent, Union en Cercle verloren ze, maar met slechts één goaltje verschil. Om maar te zeggen: een makkie wordt het niet.”

Lof voor fans

En toch zouden de Leuvense fans niet begrijpen dat OHL thuis niet wint van Seraing. Joren Dom gooide na de bekerpartij dinsdag in Boussu-Dour met bloemetjes naar de supporters. “Ze waren met zeker honderd, die op een kille dinsdagavond toch de moeite deden om zo’n verre verplaatsing te maken. En ze lieten zich horen, dat deed deugd. Ik ben blij dat wij hen met de kwalificatie, een goede match en vijf goals hebben kunnen verwennen. Tegen Seraing moeten wij hen opnieuw blij maken.”

“Ik begrijp de fans, dat zij van ons verwachten dat wij vrijdag winnen, is logisch”, zegt Marc Brys. “Wij gaan daar ook alles aan doen. Winnen wij, dan sluiten wij het eerste gedeelte van de competitie allicht met een top acht-plaats af. Winnen brengt weer elan en schwung in de ploeg, in de spelerskern, bij de fans, in de club als geheel. Doen wij dat niet, dan oogt alles ineens veel slechter, zelfs al betekent dat niet noodzakelijk dat je slecht presteert. Daarom was het belangrijk dat wij die bekermatch bij Francs Borains niet alleen wonnen, maar dat ook de manier waarop goed was. Dit gaf ons een boost en vertrouwen.”

Zalig gevoel

Vanaf zaterdag wachten de spelers tien vrije dagen. Dat verdienen zij, ze zijn al van juni bij wijze van spreken dag in dag uit bezig. Het zou heel OHL een zalig gevoel geven als wij die break met een bekerzege én een competitie-overwinning kunnen ingaan”, beseft Marc Brys maar al te goed.