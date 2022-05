OHL te sterk voor fel gehavend KRC Genk Ladies: “Als je tegen een topper wil winnen, moet je top zijn”

Doel bereikt

“Door de vele kwetsuren kenden we een minder vlotte start”, blikt algemeen directeur Betty Van Proeyen nog even terug. “Het was nadien even zoeken naar het juiste spelsysteem. In de terugronde sloeg de motor pas echt aan. We wonnen zeven opeenvolgende wedstrijden en verloren enkel tegen Anderlecht. PO1 was een mooie bekroning voor een gelukte tweede seizoenshelft. We verkleinden de kloof met de toppers en strandden voorlopig op een vierde stek. Jammer dat we de competitie afsluiten met een nederlaag tegen OHL. Maar om tegen de top te winnen, moet je ook echt top zijn en dat waren we vandaag niet”, aldus Van Proeyen.