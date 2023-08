OHL-spelers moesten fans al sussen: “We geven alles, we komen niet met opzet zwaar verliezen”

voetbal challenger pro league Frederik D’Hollander (Zulte Waregem) één week voor de competitie­start: “Druk zal er bij elke wedstrijd zijn”

Zaterdag sloot coach Frederik D’Hollander met Zulte Waregem de voorbereiding op het seizoen in de Challenger Pro League af, met een nederlaag op de Essevee Journée in de slotminuten tegen Excelsior (0-1). Vanaf komende zondag, met de komst van Francs Borains naar de Elindus Arena, is het bittere ernst. Essevee wil zijn verloren plaats in de Jupiler Pro League zo snel mogelijk weer innemen. “Of je klaar bent, weet je nooit, maar we hebben een leerrijke aanloop gehad.”