OHL sluit oefenstage af met goed gevoel

Coach Marc Brys liet 22 spelers opdraven, en in de slotfase mocht ook Sander Coopman (nog onder contract bij Antwerp), pas hersteld van een zwaar kruisbandenletsel, minuten meepikken. Voor OHL scoorden Nsingi (2x) en Ngawa in de eerste helft. Mouchamps legde de eindstand vast.

Marc Brys blikt tevreden terug op de stage. “De omstandigheden waren prima: goed hotel in een groene beurt, lekker en gezond eten, uitstekende trainingsaccommodatie. Het was sommige dagen wel erg warm, maar dat heb je niet in de hand.”

Een doorsnee-trainingsdag bestond uit een ochtendloop, een voormiddag- en een namiddagtraining die al eens vervangen werd door een teambuildingactiviteit. “Belangrijk voor de integratie van de nieuwkomers”, zegt Brys. Er waren er vijf mee op stage: Rafael Holzhauser, Joren Dom, Ewoud Pletinckx en de doelmannen Nordin Jackers en Valentin Cojocaru. Ook Sander Coopman was op eigen verzoek mee op stage. “Hij heeft nog een hele weg te gaan, maar hij is een héél goede voetballer, en als hij tussen nu en de start van de competitie helemaal oké is, wil ik er hem wel graag bij.”

Brys is tevreden over de integratie van de aanwinsten. “Stuk voor stuk goede, professioneel ingestelde jongens”. Dat drie van de vijf aanwinsten tot nu toe Belgen zijn, en dat ook Holzhauser de voorbije drie seizoenen in ons land actief was, vergemakkelijkt dat. “Ook de zes jongeren die wij meenamen op stage integreren zich goed. Het valt me op dat die jongens mondig zijn en rijp en professioneel voor hun leeftijd. Dat is een pluim voor de jeugdwerking van OHL, én voor hen”.

In Horst test Marc Brys ook andere speelwijzen uit dan de klassieke 3-4-2-1 waarmee OHL pleegt uit te pakken. “Het is goed dat je meerdere systemen aankan. Wat écht ‘ons’ systeem wordt, valt nog te bekijken. Veel zal afhangen van het type spits die wij nog aantrekken. Een werkende, bewegende spits? Graag. Maar als we er eentje op de kop kunnen tikken die statisch is maar die er wel twintig op één seizoen binnen vlamt: zeer graag, al moet je dan een ander systeem spelen”.

Siebe Schrijvers (afgescheurde achillespees) is op schema is qua revalidatie. Al zal de middenvelder in 20222 hoe dan ook nog niet inzetbaar zijn.