OHL ontvangt sterk Racing Genk: “Wij gaan niet als bangeriken het veld opstappen”

voetbal jupiler pro leagueMet Racing Genk ontvangt OHL zaterdagavond de nummer twee in de stand. In de competitie misschien wel de beste ploeg op dit moment. Genk verloor op de openingsspeeldag bij Club Brugge, maar pakte nadien 28 op 30. “Wij gaan zeker niet als bangeriken het veld opstappen”, zegt coach Marc Brys.

OHL verloor tot nu toe alleen van de koplopers. Leider Antwerp (4-2), Club Brugge (tweede, 0-3) en Union (vierde, 0-3) bleken te sterk. In die wedstrijden ging OHL voluit zijn kans, maar dat werd telkens afgestraft. Misschien overweegt Brys daarom tegen Racing Genk een meer voorzichtige, gesloten aanpak.

“Je kan een pamper aandoen, maar dat helpt je niet veel vooruit”, meent de coach. “Racing Genk is een club met veel meer potentieel dan wij. Uiteraard hebben wij daar veel respect voor, maar wij gaan daarom nog niet als bangeriken het veld opstappen. Wij gaan proberen een goede wedstrijd te spelen en een goed resultaat neer te zetten.”

Tegen Antwerp, Club Brugge en Union liep dat telkens mis. “Je kan een wedstrijd aanvangen op twee wijzen: ofwel zeer behoudend en proberen zolang mogelijk voor een punt te gaan. Of je kan proberen de wedstrijd te winnen, en dat hebben wij dus ook tegen die drie Belgische topploegen gedaan. Twee keer deden wij dat goed, want op Antwerp en tegen Club Brugge had het uiteindelijk heel anders kunnen aflopen. Alleen tegen Union was het echt niet goed.”

Beter worden

“OHL is een club in volle expansie. Dan loop je al eens tegen je plafond aan, je moet je limiet leren kennen. Dat moet je incalculeren in het proces waarin je steeds beter probeert te worden. Daarom zijn die matchen tegen ‘grotere’ ploegen, zoals Racing Genk, belangrijk. Genk is een ploeg die op een unieke manier speelt. Wouter Vrancken maakt als coach goed gebruik om wat hij bij Mechelen bracht, nu door het surplus aan talent in zijn spelersgroep nog gedurfder te brengen. En hij maakt spelers beter. Zoals Bryan Heynen (vijf goals, één assist, red.).”

OHL put vooral vertrouwen uit de prima tweede helft vorige week in Waregem. “Ook al liep het toen ook niet altijd perfect, ik hoop dat we de kwaliteit van onze tweede helft daar kunnen brengen. Met dezelfde mensen of met andere? Dat zien jullie zaterdag wel.”

