OHL met Mandela Keita op stage in Leicester

Van maandag tot zaterdag werkt OHL een tweede oefenstage af. Eerder trokken de Leuvenaars naar het Nederlandse Horst, deze week kunnen zij gebruik maken van de schitterende trainingsfaciliteiten van zusterclub Leicester City. Mandela Keita (20) is de opvallendste ‘nieuwkomer’.

“Na een slopend seizoen bij Antwerp en het EK U23 had Mandela nood aan een paar weken vakantie”, zegt coach Marc Brys. Vorig seizoen werd werd het Leuvense jeugdproduct uitgeleend aan Antwerp en hij hielp de Great Old mee aan de landstitel. Keita wil graag aan de Bosuil blijven, maar het Antwerpse bestuur acht de vraagprijs van OHL – tien miljoen – te duur. Er wordt nog wel gepraat tussen beide clubs, maar er is ook interesse uit het buitenland, meer bepaald uit Engeland.

OHL lijkt er van uit te gaan dat het Keita niet kan houden, op de voorlopige spelerslijst is hij niét opgenomen. Een blik op die lijst leert ons dat OHL, ondanks het vertrek van Louis Patris naar Anderlecht, defensief behoorlijk sterk staat. Allicht krijgt Richie Sagrado (19) zijn kans als vervanger van Patris. Met Pletinckx, Ricca en de Israëlische nieuwkomer Raz Shlomo oogt het centrum van de defensie stevig. Al is het niet uitgesloten dat Ricca alsnog OHL verlaat. Joël Schingtienne (20) staat achter dat trio te drummen. “Ik hoop regelmatig speelkansen te krijgen”, zegt hij. “Als hij zo hard werkt als Louis Patris, tijdens én na de trainingsuren, kan Joël stappen inderdaad vooruit zetten”, zegt Brys. Links in de defensie is Hamza Mendyl een certitude. Joren Dom en Thibault Vlietinck zijn op defensief vlak valabele alternatieven op de flanken.

Maar drie aanvallers

Minder dan twee weken voor de start van de nieuwe competitie, heeft OHL vooral op het middenveld en zeker in aanvallend opzicht nood aan versterking. Thorsteinsson, Opoku en de jonge Nsingi zijn na het vertrek van Gonzalez en Tamari voorlopig de enige drie aanvallers in in de A-kern.

Op het middenveld is het te hopen dat De Norre, Schrijvers en Maertens fit blijven. Maertens speelde zaterdag uit voorzorg niet mee in de met 0-2 gewonnen oefenpartij tegen 1B-nieuwkomer Patro Eisden, met goals van Thorsteinsson en Nsingi. De jonge Nederlandse aanwinst Ezekiel Banzuzi heeft veel potentieel en zal wel speelkansen krijgen. Malinov – die mogelijk andere oorden opzoekt - en Kiyine zijn hun back-ups. Net als belofte Desmond Acquah (20), die Brys charmeerde tijdens de eerste stage in Horst.

Hoe dan ook, OHL heeft nood aan nog vier à vijf sterke nieuwkomers. “Inderdaad, en liever vandaag dan morgen”, zegt Marc Brys. “Ik ben ervan overtuigd dat OHL uiteindelijk een goede spelerskern zal hebben. Alleen jammer dat dit waarschijnlijk nog niet het geval zal zijn bij de competitiestart”.