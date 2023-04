OHL-koningskoppel Schrijvers-Maertens: “Jammer mocht seizoen zondag eindigen”

voetbal derde nationale B 16-jarige Daan Vanhoof debuteert sterk in Kampenhout­se goal, maar kan gelijkspel niet verhinde­ren: “Zoon van voorzitter zijn is niet bepaald een voordeel”

Met twee speeldagen op het programma is Sporting Kampenhout nog volop in een strijd om het behoud in derde nationale verwikkeld. In dergelijke omstandigheden zijn enkel de drie punten goed genoeg, maar geel-blauw bleef tegen middenmoter Schoonbeek-Beverst steken op een 1-1-gelijkspel.