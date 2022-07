OHL klopt Beerschot met 2-1, coach Marc Brys ambitieus: “’Laat ze nu maar komen’, dat gevoel wil ik hebben”

Nog zes versterkingen

Voorlopig nog steeds een foutloos rapport dus voor OHL in de oefenmatchen, en dat stemt coach Marc Brys tevreden. “Een aantal zaken die we op training proberen inoefenen, hebben we tot in het extreme proberen uitvoeren. De frisheid was op het einde wat weg, want dit is nog een piekweek. De competitiestart komt steeds dichterbij, dus we gaan steeds meer eisen en druk opleggen. Ook de jonge gasten vullen ons goed aan. En het belangrijkste: geen geblesseerden.”

“We proberen elke positie dubbel te bezetten. Dan kunnen we op basis van de werkende connecties ons systeem afstemmen. Wie niet met die concurrentie om kan, kan beter iets anders zoeken. We wisten op voorhand dat we veel nieuwkomers mochten verwachten. We moeten flexibel zijn in onze zoektocht naar kwaliteit, maar de club pakt het uitstekend aan. Gaan we klaar zijn? Normaal gezien moet er, omdat er heel veel spelers vertrokken zijn, nog zes man komen. Die uitgedunde kern moet worden opgevuld, met een zeker idee in het achterhoofd. Als trainer wil je een volledige groep, dat geeft rust. We hebben een lastige competitiestart, dus we moeten er staan. Zenuwachtig is het foute woord, wel drive om goed te starten. ‘Laat ze nu maar komen’, dat gevoel wil ik hebben. En dat is er nu nog niet, maar welke ploeg is wel al klaar?”