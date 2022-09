OHL haalt Belgische middenvelder Sofian Kiyine bij Lazio Roma

Serie A-ervaring

Jongste aanwinst Sofian Kyine wordt er volgende maand 25, hij werd geboren in Verviers en heeft naast de Belgische ook de Marokkaanse nationaliteit. Hij leerde voetballen in de Jean-Marc Guilloui Academie bij Lierse SK van waar hij naar Standard trok. Op zijn 17de werd hij daar weggeplukt door Chievo Verona in Italië, waar hij in de Serie A – hoogste klasse – debuteerde. In 2019 verhuisde hij naar Lazio Roma. Net als eerder bij Chievo werd hij door Lazio voor één seizoen uitgeleend aan Serie B-club Salernitana. Vorig seizoen kwam hij opnieuw uit in de Serie A, bij Venezia waar hij ploegmaat was van Thomas Henry. Hij stond er 14 keer in de basis, viel 14 keer in en scoorde tweemaal. “Thomas gaf me veel nuttige informatie over Sofian”, zegt Marc Brys. “Wij zijn hem dan ook aandachtig gaan volgen. Hij bleek een middenvelder te zijn met een profiel dat wij zochten: technisch sterk, een goede pass in de voeten, hij maakt heel veel meters en infiltreert goed. En hij heeft ervaring op het hoogste Italiaanse niveau, toch een topcompetitie”. In totaal trad Kiyine in de Serie A aan in 54 wedstrijden en hij speelde een tachtigtal matchen in de Serie B. Hij tekende bij OHL een contract voor vier seizoenen.