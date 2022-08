OHL-doelman Valentin Cojocaru: “Penalty’s stoppen is een kwaliteit van mij”

OHL kijkt zaterdag aan Den Dreef Oostende in de ogen. “Moeilijke match, tegen een ploeg met veel snelheid en diepgang. We zullen uiterst geconcentreerd moeten zijn, willen we de drie punten thuis houden”, meent coach Marc Brys.

Brys moet aan zijn ploeg sleutelen. Nachon Nsingi is twee speeldagen effectief en daarbovenop twee voorwaardelijk geschorst na zijn drieste tackle op Shamir zondag op Sclessin. Mogelijk viert de pas aangeworven Spaanse spits Mario Gonzales al meteen zijn debuut bij OHL.

In het doel zal Valentin Cojocaru (26) weer de voorkeur krijgen op Nordin Jackers. De Roemeen speelde een prima wedstrijd op Sclessin. Opvallend: hij stopte zijn derde penalty in twee wedstrijden, al kon Emond in de rebound scoren. Tegen Club Brugge had Cojocaru al twee penalty’s van Hans Vanaken gepareerd. Al moest de eerste overgedaan worden omdat de Roemeen iets te snel zijn doellijn had verlaten. Lang trof raak. Cojocaru sloeg de tweede elfmeter van Vanaken wel uit zijn doel.

“Penalty’s stoppen is een specialiteit van mij”, zegt de 1.95 meter grote keeper. “Mijn geheim? Er is geen geheim, ik kies pas in laatste instantie, afgaand op mijn gevoel, welke hoek ik ga afdekken. Dikwijls is dat de goede.”

Oorlog

Valentin Cojocaru begon te voetballen bij de Roemeense traditieclubs Dinamo en Steaua Boekarest, ging op zijn 21ste zijn geluk beproeven bij Crotone en Crotone in Italië, later volgden Apolonia Limassol in Cyprus, en na drie seizoenen bij Viitorul en Farul in zijn geboorteland trok hij in de zomer van vorig jaar naar SK Dnipro in Oekraïne.

“Ik had het daar erg naar mijn zin. Leuke en ambitieuze club – ze spelen de voorronden van de Europa League, aangenaam om werken, een stad met ruim een miljoen inwoners met heel vriendelijke mensen. Mijn vriendin was er ook graag. Maar toen de oorlog uitbarstte en de competitie werd stilgelegd, was het voor onze veiligheid beter dat we vertrokken, ook al ligt Dnipro niet direct onder vuur. Ik werd tweede doelman bij Feijenoord, waar ik nog enkele maanden met Cyriel Dessers trainde. Ik weet dat hij nog bij OHL gespeeld heeft. Ik koos voor OHL omdat ik hier de kans kon grijpen om eerste doelman te worden, en me verder te ontwikkelen. Ik heb mij dat nog geen seconde beklaagd”.