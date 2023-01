OH Leuven Women sluit week vol festiviteiten af met zege, trainer Jimmy Coenraets: “Brandstof voor de toekomst”

“Dat het wel is een belangrijke zege kan zijn? Dat was ook een beetje mijn reactie na afloop”, laat Jimmy Coenraets optekenen op OHLeuven.com. “Een week vol festiviteiten, drie punten, de nul gehouden op een vrijdag in Woluwe en met daarna een vrij weekend. Een goede manier om deze week af te sluiten. Nicky Evrard had toch 2 à 3 dagen heel weinig geslapen en ook andere speelsters hebben gevierd na de Gouden Schoen. Elementen die speelden, maar al bij al was de prestatie wel oké.”

Een speciale week voor OH Leuven. “Er moet een enorm gevoel van trotsheid zijn binnen de club. Een drietal jaar geleden is er strategisch een keuze gemaakt om echt meer op het individu in te zetten.”

“Als je op het moment dat er individuele prijzen worden uitgedeeld drie speelsters hebt, waarvan je weet dat ze al enkele jaren bij jou zitten, bekroond worden voor individuele prestaties dan heb je het toch goed gedaan. Eurlings en Janssens die als jonkies heel wat stappen hebben gezet. Kees die terugkwam van KRC Genk, ook progressie boekten en zelfs in de top drie zat. De kroon op het werk van de hele club.”

Geen mooiere reclame

“Dit moet gewoon een teken zijn in België dat wij datgene wat wij drie jaar geleden gepredikt hebben ook effectief hebben gedaan. Er is geen mooiere reclame dan wat er nu gebeurd is. We zijn een drietal jaar geleden begonnen met presentaties te geven over het feit dat wij echt inzetten op het individu, dat we hen beter willen maken, hen vooruit willen helpen en elk individu in de krachtigste omgeving willen zetten. Goed dat we zo bekroond werden.”

“Dit is zeker brandstof voor de toekomst. Ik denk dat Evrard het ook benadrukte dat ondanks het feit dat zij gelinkt wordt aan heel wat andere clubs de prioriteit nu is om eerst het jaar goed af te sluiten. Daar moet iedereen nu naar toe werken”, besluit Coenraets, die volgende zaterdag met OH Leuven Women KAA Gent Ladies ontvangt.