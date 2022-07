OH Leuven wint ook vierde oefenmatch: Beerschot gaat met 2-1 de boot in

tennis Eindzege voor Thomas Heyse in sterren­toer­nooi van TC D’Hoeve

Op het sterrentoernooi van TC D’Hoeve in Kuurne mocht in mannen 1 Thomas Heyse de trofee in ontvangst nemen. Dries Depla werd de primus in mannen 2 terwijl de organiserende club in het enkelspel vier laureaten naar voor kon schuiven.

3 juli