Oekraïner Yevhen Ivanyak maakt seizoen vol bij Halle-Gooik: “Ik ben bezorgd om mijn familie”

Futsal eerste nationaleSoms passen puzzelstukjes mooi in elkaar. Halle-Gooik zat met een potentieel keepersprobleem na het uitvallen van doelman Cristiano. Met Yevhen Ivanyak (39) heeft men een tijdelijke vervanger kunnen aantrekken. Ivanyak is blij dat hij in ons land aan de slag kan. De doelman van de nationale ploeg van Oekraïne vindt bij Halle-Gooik een veilige haven.

Communiceren met Yevhen Ivanyak verloopt via zijn echtgenote Viktoriya Berezgnaya en een tolk. “In principe kunnen voetballers in het midden van het seizoen niet zomaar van club veranderen. De FIFA heeft echter toestemming gegeven aan spelers uit Oekraïne om transfers te regelen. Zeker in mijn geval was dat belangrijk, want als Oekraïner was ik aan de slag bij het Russische Torpedo Moskou. Je begrijpt dat dit een onmogelijke situatie was. Ik ben blij dat ik in jullie land ben. Het geeft een warm gevoel, al heeft het lang geduurd vooraleer alle documenten uiteindelijk in orde raakten.”

Mooi palmares

Yevhen Ivanyak is niet de eerste de beste in het futsal. “In Oost-Europa kwam hij al voor een aantal topclubs uit. In eigen land was hij actief bij Lokomotiv Kharkiv en Time Lviv. “Hoeveel selecties ik heb voor de nationale ploeg, weet ik niet precies, maar het zijn er zeer veel. De laatste twintig jaar was ik met Oekraïne op quasi alle grote tornooien aanwezig. In 2014 speelde ik zelfs het EK in Antwerpen. Futsal leeft wel in Oekraïne. Ook Halle-Gooik was voor mij geen onbekende omwille van de Champions League. Ik kende alle spelers, maar dan als tegenstander. In 2017 speelde de ploeg ooit Europees tegen Dina Moskou. Mijn naam stond toen op het wedstrijdblad, maar ik ben daar nooit aanwezig geweest. De Russen hebben toen mijn paspoort misbruikt (lacht).”

Veilig gevoel

Men hoeft niet lang te zoeken naar de reden waarom Yevhen Ivanyak naar ons land kwam. “Torpedo Moskou was niet langer een optie, hoewel mijn veiligheid gegarandeerd werd. Via Warschau ben ik samen met mijn vrouw Viktoriya en mijn zoon Tibor (10) als vluchteling met de wagen naar België gereden. Ik heb mij laten registreren en kon onmiddellijk aan de slag bij Halle-Gooik. We hopen dat Tibor na de paasvakantie hier naar school kan gaan. Zelf zijn we wel veilig, maar ik ben bezorgd om mijn familie. Mijn mama, papa en zus zitten nog altijd in Kharkiv. Dat is een van de meest gebombardeerde steden in Oekraïne. Momenteel zijn ze gezond, maar niemand weet wat de dag van morgen brengt. Het is frustrerend dat ik hen op dit moment niet kan helpen. Die ongerustheid knaagt, maar ik besef dat ik professioneel moet zijn op het terrein. Hopelijk kan ik de komende maanden iets terugdoen voor Halle-Gooik.”

