Oekraïense nieuwkomer maakt Maaseikse hoekcompartiment compleet

Volleybal EMLMaaseik heeft zich versterkt met de Oekraïense hoekspeler Nazar Hetman. De 19-jarige jongeman komt over van het Letse Daugavpils Universitāte/Ezerzeme. Hij maakt ook deel uit van de nationale selectie. Met de komst van de Oekraïner is het Maaseikse hoekcompartiment compleet. Eerder trokken de Maaslanders al de Griek Athanasios Protopsaltis en de Tsjech Adam Bartoš aan.

Het nieuwe volleybalseizoen laat nog even op zich wachten, maar met uitzondering van een derde middenman, heeft Maaseik de kern voor volgend seizoen klaar. De transfer van de Oekraïner Nazer Hetman is alvast opvallend. De 19-jarige aanvaller kan de oorlog in zijn vaderland ontvluchten en in België tijdelijke bescherming aanvragen. Op die manier kan hij als profspeler in Maaseik aan de slag.

Hetman wordt in Maaseik allicht als wissel op de toekomst ingezet, want het hoekcompartiment zat al stevig in elkaar. Even leek het erop dat Jan Martinez zou blijven, maar de Argentijn trekt naar de Poolse topcompetitie. De nieuwkomers Adam Bartoš uit Tsjechië en Athanasios Protopsaltis uit Griekenland brengen heel wat bagage mee. Bartoš stond op het verlanglijstje van trainer Bertini die hem kent van bij Nantes. Protopsaltis is volgens kenners, met Vital Heynen op kop, een absolute toptransfer voor de Maaseikenaars.

Middenman en spelverdeler

Nu is het nog uitkijken naar een derde naam in het middencompartiment en een tweede spelverdeler. Blijvers in het midden zijn Henri Treial en Elias Thys. De nieuwe middenman komt in de plaats van Gustavo Bonatto. Ook de naam van de tweede spelverdeler naast Renet Vanker is nog niet bekend. Het contract van Javad werd niet verlengd en ook Liam Mc Cluskey trok verrassend naar Nederland. De andere blijvers bij Maaseik zijn Martin Perin (libero), Ferre Reggers en Jolan Cox (opposite).

CEV-cup

Maaseik start de competitie op 15 oktober tegen Gent. Een week later staat de Limburgse derby in Achel op het programma. Europees moeten de Maaseikenaars begin november aan de bak. Voor het eerst in 20 jaar is dat geen Champions League, maar wel de CEV-Cup, de competitie waarin Maaseik na uitschakeling in de Champions League al twee keer de final four speelde. Wie de eerste tegenstander van de Maaslanders wordt, is nog niet duidelijk. Er komen vijf teams in aanmerking: het Zwitserse Amriswil, Zagreb uit Kroatië, Galati uit Roemenië, Pazardzhik uit Bulgarije en Brčko uit Bosnië-Herzegovina.

Lees ook: meer volleybal in de EuroMillions League