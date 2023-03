Odell Hodge ziet zonen sterk presteren in Amerika: “Matthew en Jayden hebben zich knap aangepast aan hun nieuwe omgeving”

BasketbalVorig seizoen presteerde Matthew Hodge sterk in Aarschot. Hij speelde ook met een dubbele licentie bij eersteklasser Bergen. Na het seizoen waagde Hodge zijn kans in Amerika, waar hij samen met zijn jonge broer Jayden ging studeren aan de St. Rose High School. Beiden logeren bij Kim Clijsters en haar man Brian Lynch. Het broederduo doet het daar uitstekend.

Vader Odell Hodge kwam jaren geleden naar ons land om als professioneel basketbalspeler aan de slag te gaan. De Amerikaan bleef hangen in ons land en bouwde hier een maatschappelijk leven op. Deze zomer maakten zijn zonen Matthew (18) en Jayden (bijna 16) de omgekeerde beweging. De twee broers vonden onderdak in New Jersey bij de familie Clijsters. Bryan Lynch is als coach aan de slag bij St. Rose High School. Beide jonge talenten doen het uitstekend in de States.

Volledig scherm Jayden Hodge speelt bij St. Rose met het nummer 33. © RV

Gelukkige papa

Odell Hodge is terecht een fiere papa. “Matthew en Jayden hebben zich knap aangepast aan hun nieuwe omgeving. Ze spelen bij dezelfde ploeg en doen het prima. Ze werden tweede in hun kampioenschap. De beslissende match voor de titel verloren ze met negen punten verschil. De voorbije maanden speelden ze negenentwintig wedstrijden. Daarvan wonnen ze er vierentwintig en verloren ze er amper vijf. Matthew moet nog één jaar High School (vergelijkbaar met de humaniora, red.) afwerken, Jayden drie. Het was een grote stap, maar Matthew staat stilaan voor nog grotere uitdagingen. Na volgend seizoen is het de bedoeling dat hij naar de University gaat. Na de zomer moet hij beslissen welke vijf universiteiten hij wil bezoeken. In december wordt dan de definitieve keuze gemaakt. Nu speelt zijn leven zich af in en rond New Jersey. Eens op University kan hij overal terechtkomen, van Hawaii tot Alaska bij wijze van spreken.”

Volledig scherm Matthew Hodge moet volgend jaar een University kiezen. © RV

Familie Clijsters

Niet iedereen heeft het voorrecht om in Amerika opgevangen te worden door de familie Lynch-Clijsters. Odell Hodge steekt zijn appreciatie niet onder stoelen of banken. “Ik heb de familie goed leren kennen toen Brian en ik beiden bij Limburg United aan de slag waren. De band is altijd gebleven. Kim is zelfs meter van Jayden. Het moet daar wel fijn zijn. Kim heeft zelf drie kinderen en daar kwamen er nu nog twee bij. Ik vermoed dat er altijd leven in huis is.” (lacht)

(lees verder hieronder)

Volledig scherm Odell Hodge pendelt vaak tussen Zaventem en New York. © EVL

Geen heimwee

In welke mate hebben Matthew en Jayden heimwee? Odell Hodge is duidelijk. “Ik denk niet dat dit aan de orde is. Uiteraard missen ze hun Vlaamse vrienden wel. Tijdens de paasvakantie komen ze hen trouwens opzoeken in België. Beiden hebben het grote voordeel dat ze Nederlands en Engels spreken. Het Belgische basketbal missen ze niet. Beiden kunnen nu op een hoog niveau hun sport beoefenen. Ik heb hen steeds voorgehouden dat ze altijd kunnen terugkeren, als het niet zou lukken. Op dit moment is dat echter geen item en gaan ze volop hun kans.”

