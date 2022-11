Obie Vidts kiest voor Intermarché-Wanty-Gobert U23: “Nieuwe wind zal me vooruit helpen”

Veel ploegen uit de WorldTour hebben hun eigen Development Team. Bij Intermarché-Wanty-Gobert was dat tot dit seizoen nog een lacune, maar daar komt verandering in. Obie Vidts geeft meer duiding.

“Dit jaar had de WorldTourformatie inderdaad nog geen jongerenteam. Ik hoorde dat ze bij Intermarché-Wanty-Gobert op zoek waren naar jonge krachten. Daarop heb ik gemaild naar de ploegleiding. Dimitri Claeys nam dan nadien contact met me op. Hij bevestigde de interesse en vertelde me dat hij nog iets zou laten weten. Een klassieke dooddoener als antwoord? Geenszins. Nog diezelfde dag had ik Kevin Van Melsen aan de lijn. Die wordt volgend jaar ploegleider bij de jongerenploeg. Hij was meteen concreet, zodat alles in geen tijd in kannen en kruiken was. Of blijven bij mijn huidige ploeg een optie was? Ik denk dat een een nieuwe wind me vooruit zal helpen.”