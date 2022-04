Obbi Oulare (RWDM) blij weer voetballer te zijn: “Hopelijk kan ik ploeg nog iets bijbrengen”

voetbal 1BZaterdagavond speelt RWDM zijn laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie. Dan komt Waasland-Beveren op bezoek, dat vorige week zijn laatste kans op barragematchen in rook zag opgaan na de 2-0-nederlaag tegen Lierse Kempenzonen. Het duel tussen de huidige nummer twee en vier is daardoor ‘gedegradeerd’ tot een prestigeslag, die geen van beide ploegen wil verliezen.

RWDM neemt de twee resterende wedstrijden op als voorbereiding op de dubbele confrontatie met Seraing, de nummer zeventien uit 1A. RWDM speelt eerst thuis, op zaterdag 23 april, en vervolgens in Luik, op 30 april. Die barragematchen, met als inzet een plek in 1A, starten telkens om 18u30.

Tegen Waasland-Beveren mogen we heel wat wijzigingen in de basisploeg verwachten van trainer Vincent Euvrard, want naast het centrale duo Gilles Ruyssen-Florian Le Joncour is ook kapitein Nicolas Rommens geschorst. Tegen Deinze pakten ze allemaal al dan niet bewust hun vijfde gele kaart, zodat ze zonder angst naar Westerlo - als ideale laatste test - en vooral Seraing kunnen toeleven.

Of ook Obbi Oulare een cruciale rol kan of zal spelen in de dubbele confrontatie met Seraing valt af te wachten. De zoon van Souleymane Oulare maakte vorige zondag op Deinze een kwartier voor tijd zijn debuut voor de Brusselse club. Maar toen was het kalf bij een 3-0-stand al lang verdronken. “Er zijn idealere omstandigheden om je debuut maken”, blikt Oulare terug. “Maar ik ben vooral opgetogen dat ik na 18 maanden zonder spelen weer voetballer ben.”

“Tegen Deinze hadden we niet bepaald de voetbalgoden aan onze zijde. Want in het eerste kwartier van elke helft waren we de dominante ploeg met de beste kansen. Na 10 minuten had het gerust 0-2 kunnen gestaan hebben. En bij een 1-0-tussenstand trof Ephestion kort na de rust de dwarsligger. Belangrijk om te onthouden is dat we kansen kunnen creëren, alleen de efficiëntie moet naar omhoog. Dat is een werkpunt naar de komende wedstrijden toe.”

Klaar voor de strijd

De van Barnsley gehuurde 26-jarige aanvaller hoopt in de resterende duels nog wat speelminuten te vergaren en als het even kan beslissend te zijn. “De trainer moet weten dat ik klaar ben als hij mij nodig heeft. Maar een volledige wedstrijd op het scherp van de snee spelen, dat is wellicht nog iets te hoog gegrepen. Ik kom van ver terug hé”, beseft Oulare.

