Numa Feys en De Panne kunnen alle punten gebruiken: “Scoren moeilijk, maar staan er wel in de topmatchen”

“Het is opvallend: we pakken vaak punten tegen de ploegen uit de linkerkolom, terwijl we het wat laten afweten tegen onze rechtstreekse concurrenten”, opent Numa Feys. “Een verklaring is moeilijk te vinden, al vind ik wel dat we onszelf extra weten te motiveren tegen die topploegen en we op vlak van mentaliteit nog vooruitgang kunnen boeken tegen de mindere goden.”

“Voorts scoren we erg moeilijk doelpunten. Geen enkele ploeg uit de reeks doet slechter. Dat is een groot werkpunt waar we al even mee bezig zijn, maar we verwijten onze voorlinie niets. Wij worden in vrijwel elke wedstrijd tegen onze eigen achterlinie gedrukt, zodat we onze spitsen maar weinig kansen kunnen aanbieden. Zelf ben ik van nature een middenvelder, maar omdat we een tekort hebben aan snelle spitsen, maak ik me de voorbije weken nuttig als flankaanvaller. Een opsteker is dat we amper tegendoelpunten slikken: op de top drie en SK Staden na, doet niemand beter.”

Klein wonder

Afgelopen weekend maakte Numa het verschil tegen Diksmuide B, dat een 1-0-nederlaag opliep tegen De Panne en zo van plaats vier naar vijf zakt. “Eigenlijk is het een wonder dat we die wedstrijd wonnen”, verklapt Feys. “Diksmuide eiste al het balbezit op en veroorzaakte geregeld hete vuurtjes voor ons doel. Onze doelman Gertjan Catrysse speelde echter een wereldpartij en hield ons verschillende keren miraculeus in de wedstrijd. Aan de start van de tweede helft wist ik een bal met een gelukje in doel te trappen, voorbij de verbouwereerde bezoekende goalie. Drie punten op een diefje, maar we tanken zo wel vertrouwen.”

De kustploeg trekt zondag (aftrap om 14.30 uur) naar Dikkebus. “Thuis verloren we met het kleinste verschil. Het is een ploeg die net als wij niet vaak scoort, maar ook weinig tegentreffers incasseert. Ik vermoed dat het verschil opnieuw klein zal zijn”, besluit de achttienjarige laatstejaarsstudent humane wetenschappen aan het Atheneum van Veurne.

Lees ook: meer provinciaal voetbal