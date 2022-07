Nu ook officieel: Shankland verlaat Beerschot en tekent voor drie jaar bij Hearts

Baanwielrennen junioren Julie Nicolaes pakt zilver en brons op EK: “Hopelijk heb ik mijn WK-ticket beet”

Limburg heeft er met Julie Nicolaes (Van Moer Logistics) een nieuwe baanvedette bij. De 18-jarige Maaslandse pakte op het EK in het Portugese Anadia twee medailles: brons in de sprint en zilver op de 500 meter. Voor Nicolaes, die pas aan haar eerste internationaal kampioenschap toe was, kan het nog beter want dinsdag rijdt ze nog de keirin. “Hopelijk pakt ik daarin een derde medaille”, vertelt ze.

17 juli