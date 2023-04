Nu de licentie voor 1B binnen is, kunnen Kevin Kis en Patro Eisden zaterdag de promotie afdwingen: “Promoveren in een vol stadion zou schitterend zijn”

tennis Opnieuw twee proftoer­nooi­en op TC De Pollepel: “Hopen op komst van Bailly en Blockx”

Net als vorig jaar pakt het Duffelse TC De Pollepel uit met twee proftoernooien: in juni spelen de mannen een 15.000 dollar-toernooi, twee maanden later is het de beurt aan de vrouwen. Toernooidirecteur Alfonso Gonzalez hoopt vooral dat de Belgische tennissers de kans niet laten liggen om in eigen land ATP- of WTA-punten te veroveren.