Nu Birger Verstraete niet meer in actie komt: wie kiest Steven Defour als defensieve middenvelder?

Wielrennen profs Gerben Thijssen sprint naar vijfde plaats in de Schelde­prijs en mag mee naar Pa­rijs-Rou­baix: “Enorm blij met deze kans”

Gerben Thijssen sprintte woensdag naar een vijfde plaats in de Scheldeprijs. De Genkenaar moest het in de laatste hectometers zonder ploegmaats doen en kwam zo niet meer in aanmerking voor het podium. “Ik heb zelf mijn weg moeten zoeken. Vijfde was het hoogst haalbare. Tevreden? Ja en nog meer met mijn selectie voor Parijs-Roubaix”, vertelt Thijssen.