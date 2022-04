Nu behoud zekerheid is: SV Anzegem gaat drie seizoenen in zee met Menen-trainer Pascal Verriest

Dat SV Anzegem één speeldag voor het einde van de competitie zeker is van het behoud mag als een half mirakel worden gezien, want rond Nieuwjaar hadden de rood-gelen nog maar 13 punten. Ze deden er na de lange winterstop 19 bij en zullen het seizoen uiteindelijk afsluiten op plaats elf of twaalf. “Puik werk van trainer Fanny Schamp en de spelers”, benadrukt Fabien Heyse. “Het is jammer dat hij kiest voor een opdracht als hulptrainer bij Winkel Sport, maar over het werk van Fanny kunnen wij geen slecht woord vertellen. Hij is ook altijd eerlijk en rechtuit geweest, dat appreciëren we enorm. Dit seizoen hebben we een en ander meegemaakt. Dat we ondanks alles toch in derde nationale blijven is fantastisch.”

Trainer en peoplemanager

Uiteraard was het bestuur van Anzegem al enkele dagen op zoek naar een geschikte kandidaat om Schamp als T1 op te volgen. Maandagnamiddag hakten Jean-Pierre Vandenheede en Fabien Heyse die trainersknoop door. “We hielden nog drie kandidaten over, maar Pascal Verriest lijkt ons de beste keuze”, verduidelijkt Vandenheede. “Hij is al vele jaren aan de slag in het nationale voetbal. In Anzegem hebben we een trainer nodig die ook een goeie peoplemanager is. Ik denk dat we die met Pascal Verriest gevonden hebben.”

Naar tweede nationale

Verriest was de voorbije jaren aan de slag bij tweedenationaler Menen, de club die straks vrijwillig degradeert. Bij Anzegem kwam hij tot een akkoord voor drie seizoenen. Op termijn hebben de rood-gelen ambitie. Ook al ligt de promotie vanuit tweede provinciale naar het nationale voetbal nog vers in het geheugen. “Over twee-drie jaar willen we een gooi doen naar promotie naar tweede”, beweert ondervoorzitter Heyse. “Want met Harelbeke en Gullegem is dat een hele mooie reeks. In samenspraak met onze nieuwe trainer zullen we ook nog de markt afspeuren. Voor volgend seizoen is er nog wat ruimte voor een tweetal versterkingen.”

