Nu al bepalend Europese speeldag voor Kangoeroes Mechelen:“Rilski niet onderschatten”

“Dit kan een andere match worden. Ik verwacht een zware dobber”, steek Tony Van den Bosch een waarschuwende vinger op. “Rilski was in de heenmatch niet op volle sterkte. Nu is het aan ons. We zullen het moeten rooien zonder drie spelers. Anderen kampen dan weer met kwaaltjes. Zoals Loubry en Mennens. Over een week is het de interland-window. Net op tijd. Die break zal goed doen. We gaan van de gelegenheid gebruik maken om spelers rust te gunnen. De laatste wedstrijden tonen aan dat we een mannetje of twee in de rotatie te kort komen”, aldus de sportieve adviseur. Coach Michiels blijft dus met sleutelwerk zitten. Voor Jo Van Buggenhout, DeAndre Davis en Luka Kotrulja komt de eerstvolgende wedstrijd nog te vroeg.