Novatus Miroshi (Zulte Waregem) zondag voor waarheid tegen KV Oostende: “Het wordt echt do or die”

voetbal jupiler pro leagueZondagavond begint Zulte Waregem tegen KV Oostende aan het 'drieluik van de waarheid’ in de strijd om te overleven in de hoogste afdeling. Essevee rekent daarbij op alle beschikbare krachten. Ook nu weer dreigt mogelijk een onderbezetting in het verdedigende compartiment, waarin met name Novatus Miroshi al wekenlang de bressen moet dichten. “Als het moet wil ik zelfs in doel gaan staan”, lacht de jonge Tanzaniaan.

Met Derijck, Tambedou en mogelijk ook nieuwkomer Karol Fila moet Mbaye Leye weer wat defensieve pionnen missen voor de degradatiekraker met de Kustboys. Nog een geluk dat Novatus Dismas Miroshi (“Dismas is de naam van mijn vader, in de groep noemt iedereen me Nova”, verduidelijkt hij) links in de driemansdefensie tot vaste depanneur is uitgegroeid. De 20-jarige Tanzaniaan manifesteerde zich tijdens zijn eerste seizoen in Europa als een polyvalente pion op het schaakbord van Leye. Als offensieve middenvelder gehaald bij Maccabi Tel Aviv, moet Miroshi - die inmiddels 18 basisplaatsen en 4 invalbeurten totaliseert - tegenwoordig vooral verdedigen.

“Maar dat was me niet helemaal vreemd”, verklapt hij. “Bij de U17 van Tanzania was ik vaker centrale verdediger dan dat ik op het middenveld stond. In de academie van Azam FC ben ik zelfs ooit begonnen als doelman. Als het echt nodig zou zijn, wil ik nog wel eens tussen de palen postvatten. Neen, grapje, ik ben heel tevreden over hoe mijn eerste seizoen in Europa tot dusver verlopen is. Bij Zulte Waregem ben ik in een omgeving terechtgekomen waar ik me uitstekend kan ontwikkelen. Dat ik bijna elke wedstrijd aan de aftrap stond, motiveert me enorm. Ik kreeg vroeg op het seizoen rood op Antwerp, dat was een harde les. Want ik speelde wellicht iets te onstuimig. Dat gaat inmiddels al veel beter.”

Veel dank aan Ally Samatta

Vooraleer hij afgelopen zomer zijn krabbel onder een driejarige verbintenis aan de Gaverbeek plaatste, liet Miroshi zich uitgebreid over de Belgische competitie informeren door zijn landgenoot Ally Samatta.

“De spits van Racing Genk heeft me ook goed geholpen toen ik de eerste weken in België wat mijn weg moest zoeken”, zegt de ietwat teruggetrokken Miroshi op gedempte toon. “Ik wist dus dat ik bij Zulte Waregem vooral zou moeten leren om tegen de degradatie te knokken. Dat schrikt me niet af. Al ben ik wel blij dat we er de voorbije week een pak ervaring en kwaliteit bij kregen met de aanwerving van Ruud en Christian (Vormer en Brüls, red). Voetballend lukt er al veel meer met hen erbij.”

De zware nederlaag vorige zondag bij Union was niet meteen het ideale opstapje naar de eerste van drie levensbelangrijke confrontaties met degradatieconcurrenten.

“Tegen Oostende wordt het voor ons nu echt do or die”, beseft ook Miroshi. “Nadien hebben we nog negen matchen om ons te redden, maar we willen onszelf meteen wat ademruimte geven. Verder dan die wedstrijd kijken we nog niet.”

