Novatus Miroshi pakt duurbevochten punt met Zulte Waregem op Cercle Brugge: “Goede tweede helft geeft ons moed”

Mbaye Leye besefte maar al te goed dat zijn team vooral in de eerste helft op Cercle Brugge aan een rammeling was ontsnapt. De verschroeiende start van groen-zwart werd door een alerte Sammy Bossut én de doelpaal een halt toegeroepen. Na de openingsgoal van Ueda strafte Nicolas Rommens met zijn eerste treffer voor Zulte Waregem een onachtzaam verdedigen bij de Bruggelingen keihard af. Die goal begon met een perfecte verre uittrap van doelman Bossut en een goeie sprint annex teruglegger van Alieu Fadera, die vooral in de tweede helft de uitblinker van Zulte Waregem zou worden. De Gambiaan moest voor het slotkwartier geblesseerd naar de kant. “Hopelijk valt dat mee, want anders hebben we een groot probleem”, lachte Leye wat groentjes op de persconferentie achteraf.

Pittige wedstrijd

Dat het met nu toch al vijf op achttien sowieso een hele lange strijd wordt voor Zulte Waregem om van de degradatieplaatsen weg te geraken, is een open deur intrappen. Ook binnen de spelersgroep is iedereen zich daarvan bewust. “We hadden al een paar keer meer kunnen pakken, maar dit punt was zeer welkom”, zegt Novatus Miroshi. “Het was best weer een pittige partij. We hadden het aanvankelijk niet gemakkelijk, maar in de tweede helft waren de betere kansen voor ons. Dat geeft ons moed voor de komende wedstrijden.”

Gesproken met Samatta

Novatus Dismas Miroshi is, met Mamadou Sangaré en Modou Tambedou, één van de jonge Afrikanen die de nieuwe wind in de Elindus Arena onder Mbaye Leye belichaamt. Komende vrijdag viert de Tanzaniaan zijn twintigste verjaardag. Hij is een jonge kerel die al wat watertjes doorzwom. In eigen land speelde hij voor Azam FC en Biashara United, alvorens door Maccabi Tel Aviv naar Israël te worden gelokt en een seizoen aan Beitar Tel Aviv Bat Yum te worden verhuurd. Miroshi, reeds goed voor tien interlands en twee goals voor Tanzania, tekende deze zomer voor drie jaar bij Zulte Waregem en werd meteen een vaste waarde op het middenveld. “Ik sprak vooraf met Ally Samatta, de topschutter van onze nationale ploeg die het in dit land reeds maakte”, zegt Miroshi. “Hij was lovend over de Belgische competitie, wat mij snel over de streep haalde. Het niveau ligt hier heel hoog, vind ik. Op speeldag twee pakte ik ongelukkig rood op Antwerp. Toen had ik wel het gevoel dat ik mijn ploegmaats in de steek liet. Met vier basisplaatsen in zes matchen ben ik in ieder geval zeer tevreden.”

