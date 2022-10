Nova Marring wil met Asterix Avo zo ver mogelijk doorstoten in de bekercompetitie: “Elke fase in de ‘Belgian Cup’ is een finale waard”

Met ondersteuning van een flink aantal supporters - de 12de man - heeft Asterix Avo in het verre Tchalou de kwartfinale van de Belgische beker behaald. De dagtemperaturen bereikten ook in het Waalse dorp een recordhoogte. In de sporthal steeg de warmtegraad eveneens, want dit was een cruciaal duel. De ‘Belgian Cup’ hanteert immers de formule van rechtstreekse uitschakeling in de bekercompetitie. In de volgende ronde ontmoet Asterix Avo de bekerwinnaars van Oudegem.

“Elke fase voor de ‘Belgian Cup’ is een finale waard”, getuigt coach Vansnick hierover. “De 1-3 overwinning telt, Ik ben tevreden met het resultaat. We speelden beter volleybal tegenover vorige week. Maar er moet nog veel gebeuren, dat werd vooral duidelijk tijdens de tweede set. Dinsdag ontmoeten we Tchalou opnieuw, dan spelen we een competitiematch tegen de Waalse ploeg. We ontleden deze bekermatch en nemen de verbeterpunten mee naar de volgende confrontatie. Het is in een andere context, maar het blijft een belangrijke match.”

Van Nova Marring zullen de volleybalsters van Tchalou een uurtje langer wakker liggen. De omschakeling naar het winteruur zal er ook wat mee te maken hebben. De Nederlandse aanvalster bestookte de tegenstander met snoeiharde aanvallen. “Vooral de ‘pipe’ aanval liep lekker”, glimlacht de Hollandse volleybalster. “In de tweede set begonnen we met een paar foute services. Dan kregen we het mentaal even moeilijk. We mochten Tchalou niet in de wedstrijd laten komen. Want eens dat team ‘in de flow’ zit, is het best wel een gevaarlijke ploeg. Onze repliek in de derde en de vierde set was erg overtuigend. Dit is een deugddoende zege, maar dinsdag begint het helemaal opnieuw.”

“Bij ons is de sfeer momenteel bijzonder goed”, merkt Nova Marring op. “Dat zie je op het veld, iedereen heeft er veel zin in. Deze overwinning zorgt bovendien voor vertrouwen naar de volgende wedstrijden toe. Tijdens de volgende bekerronde moeten we - alweer - op verplaatsing naar Oudegem. Het spreekt voor zich dat we zo ver mogelijk willen geraken in de ‘Belgian Cup’. Zelfs al worden we geconfronteerd met een loodzware kalender.”