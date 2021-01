Nova Marring hoopt dat LVL start met winst: “Een punt vieren we met een vuistje in de lucht”

Vrouwenvolleybal Liga AZaterdagavond worden de truitjes van de LVL-speelsters eindelijk getoond tijdens een officiële wedstrijd. Met een coronavertraging van drie maanden begint het seizoen voor de troepen van trainer Julien Van de Vyver met een bekerwedstrijd in Oudegem. Nieuwkomer Nova Marring is alvast klaar om er stevig tegenaan te gaan. “We hebben hard getraind, het is tijd om dat ook te tonen. Achterstand op de ploegen die wel al speelden? Zou kunnen, maar we hebben energie genoeg om die snel in te halen”, zegt de hoekspeelster.

Nova Marring is net als haar Nederlandse collega en huisgenoot Kirsten Bröring door Julien Van de Vyver ontdekt in de volleybalschool in Papendal waar de LVL-coach in het verleden de oranje-jeugd onder zijn hoede had. De twee zijn ook de enige nieuwkomers bij LVL. Tactische keuzes dus en een kwalitatieve aanvulling van de al goed uitgebouwde kern.

“De Belgische competitie is een grote stap voorwaarts. Ja, het niveauverschil met Nederland is erg groot. Niet alleen in de wedstrijden, al zal ik dat nog echt moeten ervaren (lacht), maar ook op training. Er wordt hard getraind en het zijn trainingen van een hoog niveau.”

Naar de receptie-hoek

Marring werd bij haar vorige club Zwolle meestal als diagonaalspeelster opgesteld, bij LVL verhuist de 19-jarige naar de hoek. Even aanpassen? “Niet echt, ik heb ervaring als receptie-hoekspeelster, dat mag dus geen probleem zijn”, aldus Marring die liever al vroeger begonnen was, maar begrip opbrengt voor de beslissing van de club. “Ons geduld werd op de proef gesteld, maar gezondheid komt op de eerste plaats. Teleurgesteld? Neen, al had ik wel andere verwachtingen toen ik tekende. Er was toen al wel corona, maar niemand die dacht dat het negen maanden zou duren voor er echt gespeeld kan worden.”

Europese dromen

De Nederlandse had ook een Europese campagne op haar verlanglijstje staan, maar ook die werd geschrapt. De focus ligt nu helemaal op de prijzen in België: competitie en beker. “Ik wilde graag Europa in, maar ik ben nog jong, er zullen zich nog wel kansen aanbieden. Ik ben vooral tevreden dat we er eindelijk aan kunnen beginnen. In Oudegem, op papier misschien niet de sterkste tegenstander, maar intussen wel al ingespeeld. We willen graag verder in de beker, dus we weten wat ons te doen staat. Hopelijk kunnen we zaterdag vieren. Maar dan wel coronaproof, hé. Met een vuistje in de lucht in plaats van de gebruikelijke omarmingen.”

