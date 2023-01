Nourdine Benali en revelatie Tisselt blijven in spoor van leider Berg en Dal: “Ook tweede periode pakken als het kan”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Patro Eisden plukt Maasmeche­laar Simon Bammens weg bij Thes: “Ik wil hard werken en een meerwaarde voor de ploeg worden”

Je moet het maar meemaken. Vorige week werd Maasmechelaar Simon Bammens weggeplukt bij reeksgenoot THES en enkele dagen later zit hij niet enkel in de kern voor de partij in Knokke, maar mag hij in de slotfase ook de 1-2 voorsprong helpen over de streep trekken. Wat een debuut! “Uiteraard was ik blij en dankbaar voor zoveel vertrouwen, maar de belangrijke driepunter voor de ploeg maakte me het meest gelukkig. De viering achteraf was top en gaf een onvergetelijk gevoel”, geniet de 24-jarige verdediger nog na.

