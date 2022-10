Nourdine Benali en promovendus Sporting Tisselt alleen op kop na zege tegen Mariekerke-Branst (2-0): “Met elke zege neemt de druk af”

voetbal eerste provincialeHet sprookje van Sporting Tisselt duurt voort. Na het puntenverlies van Berg en Dal zaterdagavond profiteerden de troepen van Frank Staes optimaal door Mariekerke-Branst te kloppen met 2-0 en de koppositie in het klassement over te nemen. Volgend weekend kan de promovendus, die voor het eerst in de clubgeschiedenis op dit niveau aan de leiding gaat, ook de eerste periodetitel pakken. Voetballen op een wolk.

“Ik heb hier in feite geen uitleg voor”, lacht Nourdine Benali die de thuisploeg op voorsprong zette iets over het uur. “Dit is natuurlijk heel leuk voor ons en het wordt ook alleen maar leuker aangezien we helemaal zonder druk spelen. Je zou zelfs kunnen stellen dat de druk afneemt met elke overwinning. Ons doel was om het behoud zo snel mogelijk veilig te stellen en in dat opzicht zijn we goed bezig.”

“Of we de zege daadwerkelijk verdienden laat ik in het midden. Een gelijkspel was misschien wel juister geweest, want de wedstrijd verliep gelijkopgaand. Dat is meestal het geval trouwens, maar we zitten echt in een goede flow. We scoorden laat in de wedstrijd en dat is niet de eerste keer. Ik opende de score na een geweldige assist van Olivier (De Groodt red.) en Anthony (Sweeck red.) verdubbelde niet veel later vanop de stip nadat er ook op hem een fout werd begaan. Zo zaten we op rozen.”

“Of de tegenstand ons nu anders aanpakt? (denkt na) Ik denk dat het sowieso moeilijk is om vooraf te zeggen dat wij als Tisselt favoriet zijn voor een wedstrijd, ongeacht onze klassering. En wij zijn daar zelf eigenlijk niet mee bezig. Zoals gezegd voelen wij helemaal geen druk en daardoor kunnen we vrijuit voetballen. We verloren een keer en speelden een keer gelijk, maar die wedstrijden hadden we net zo goed kunnen winnen. Tegen Ranst slikten we de gelijkmaker helemaal op het eind en tegen De Kempen slaagden we er nog in om een 3-0 voorsprong weg te geven in het laatste half uur.”

En zo kan Tisselt volgende week de eerste periodetitel pakken als het wint van ‘s Gravenwezel-Schilde, een medepromovendus die weliswaar aan de andere kant van de rangschikking bengelt. “Het kan verkeren, maar voor ons verandert er niets”, besluit Benali. “Wij moeten er gewoon voor de volle honderd procent voor gaan en dan zien we wel wat het resultaat wordt.”

