Noor Vidts stijgt bij de Vlaamse Atletiekliga naar het hoogste echelon van de elitelijst: “Uiteraard ben ik daar enorm fier op”

Samen met de leden van de aflossingsteams bij mannen en vrouwen wisten slechts vier atleten het te schoppen tot de A1-elite van de VAL. Bashir Abdi, Isaac Kimeli en Ben Broeders deden dat bij de mannen en Noor Vidts als enige vrouw. Toen alles eerder dit jaar nog koek en ei was, werd ze in de vijfkamp nationaal kampioene in de gloednieuwe zaal van Louvain-la-Neuve op 2 februari. Haar 4.629 punten werden dat winterseizoen niet meer verbeterd in die discipline.

“Omdat het WK in het Chinese Nanking niet doorging en met een jaar verplaatst werd, heeft natuurlijk niet iedereen van de wereldtop aan een vijfkamp deelgenomen. Toch doet het deugd het winterseizoen te beëindigen als nummer één op de wereldranglijst”, stelt de atlete uit Vilvoorde, die voor VAC uitkomt.

Nog betere prestaties

Toch is de 24-jarige Noor Vidts overtuigd dat ze dat puntentotaal deze winter nog kan verbeteren. “Nu ik bij de A1-elites opgenomen werd, zal ik nog meer steun krijgen op financieel gebied. Bij de A2 was dat al het geval, maar nu zit ik bovenaan. Hoeveel ik extra mag verwachten, moet ik later aan de VAL vragen. Ik zal mij nog meer op de nummers van de meerkampen kunnen concentreren. Op de 800m verwacht ik bijvoorbeeld een stap vooruit te zetten. Het zwarte beest blijft het speerwerpen van de zevenkamp in openlucht. Daar maak ik nog altijd technische fouten, waardoor ik kostbare punten verlies.”

Deze winter plant Noor Vidts in zaal deel te nemen aan het EK in Torun begin maart of aan het WK in Nanking twee weken later. “Of misschien aan allebei. Dat zal afhangen van de conditie tijdens de voorbereidende wedstrijden in zaal, voor zover die doorgaan natuurlijk.”

Door de coronamaatregelen moet Noor Vidts ook vooral thuis de lessen volgen. “Als alles goed evolueert, kan ik volgend schooljaar mijn thesis als bio-ingenieur afmaken en zo in 2022 mijn studies aan de KU Leuven beëindigen.”