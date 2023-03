Noor Vidts pakt Europees brons in historische meerkamp: “Vandaag was dit het hoogst haalbare”

AtletiekAfgelopen vrijdag werd een historische atletiekavond in de Ataköy Athletic Arena in het Turkse Istanboel. Nafi Thiam kroonde zich er tot Europees kampioene vijfkamp met nieuw wereldrecord van 5055 punten. Een beetje in de schaduw van dit exploot greep Noor Vidts na een zeer consistente meerkamp het brons. “Dit was vandaag het hoogst haalbare”, zegt ze.

Het begint stilaan te wennen dat Noor Vidts en Nafi Thiam samen op het podium van een internationaal kampioenschap staan, maar een evidentie is het allerminst. In Istanboel werd het schaars opgekomen publiek vrijdag verwend, want de meerkamp bij de vrouwen was er eentje om vingers en duimen bij af te likken. Nafi Thiam en de Poolse Adrienna Sulek gingen met respectievelijk 5055 en 5014 punten beiden boven het wereldrecord van de Oekraïense Natalia Dobrynska. Daarachter zette Noor Vidts een puike prestatie neer en greep ze met een totaal van 4823 brons. “Heel mooi, want deze kleur had ik nog niet”, lacht ze.

Zeer consistent

“Ik vind dat ik een heel goeie, consequente meerkamp heb afgewerkt. Er waren geen echte uitschieters bij, maar ik ben wel heel tevreden. Ik kreeg recent natuurlijk nog af te rekenen met een virale infectie en dat heeft op de een of andere manier toch wel nog een invloed gehad op mijn prestaties. Los daarvan waren er heel veel positieve puntjes waar ik verder op kan bouwen. Zo was mijn hordenwedstrijd terug op niveau. Ik had een constante versnelling van bij het begin en dat was al terug een tijdje geleden. Ook het verspringen ging terug vlot in vergelijking met deze zomer. Ik heb alles gegeven en kan niet anders dan tevreden zijn.”

“Wat Nafi vandaag gepresteerd heeft, is fantastisch. Ik denk trouwens dat het een meerkamp van zeer hoog niveau was. Het is sowieso heel mooi dat ik in deze competitie mee op het podium mocht. Afgelopen zomer was ik in eerste instantie ontgoocheld dat ik in München net naast het podium viel, maar achteraf besefte ik toch dat ik een heel mooi zomerseizoen had. Ik ben blij dat ik die lijn nu ook indoor heb kunnen doortrekken en het is heel leuk om op elk internationaal kampioenschap zo goed te presteren”, besluit ze.