Noor Vidts komt met gulle lach door de finish: “Ik trek naar het WK in Eugene met de bedoeling mij in elk nummer te verbeteren”

In Merksem schreven bijvoorbeeld amper 240 atleten in en dat komt waarschijnlijk door het gebrek aan toekennen van rankingpunten. Dat geldt trouwens voor alle meetings van de Flanders Cup en is waarschijnlijk de reden dat vele Belgische atleten hun heil zoeken in het buitenland. Door die punten kan een atleet inderdaad opgevist worden.

Op basis van haar wereldtitel in zaal en van haar vierde plaats op de Olympische Spelen hoeft Noor Vidts zich geen zorgen meer te maken. “Ik ben alleen wat later in conditie dan gebruikelijk wegens problemen aan de hamstrings”, zei de atlete van VAC. “Daarom wou ik alsnog een 100m horden lopen tijdens de ‘Nacht’, want ik weet dat daar tegenstand te vinden is. Ik ben daarom erg tevreden met mijn resultaat op amper 16 honderdsten van mijn chrono tijdens de Spelen in Tokio. Dat betekent een hele geruststelling, maar ik verbind daar zeker geen conclusies aan. Ik zal naar het WK in Eugene trekken met de bedoeling mij in elk nummer te verbeteren om zo hoog mogelijk te eindigen.”