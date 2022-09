Nooit meer zullen de Yellow Tigers zo dicht bij een stuntzege geraken: “Dit moeten we eerst verwerken”

In de perszone liepen de speelsters na deze thriller stilzwijgend voorbij, de teleurstelling was te groot. Coach Gert Vande Broek - uiteraard ook ontgoocheld - vond de moed om de pers te woord te staan. “We moeten vooral de uitstekende prestatie onthouden”, tracht de bondscoach de bijna-stunt nog zo positief mogelijk te bekijken. “Italië is een wereldploeg en toch kropen ze door het oog van de naald. De gewonnen set kan misschien nog van goudwaarde zijn in verband met het vervolg van dit toernooi.”

Focus op Nederland

“Dit kost ons minstens een dag om dit jammerlijk resultaat te verwerken”, vervolgt Gert Vande Broek. “Het stereotiepe van ons spel werd afgestraft. Op de cruciale momenten moeten we leren om meer lef te tonen. Maar we mogen zeer trots zijn op wat we tegen de sterke Italianen getoond hebben. We zitten eigenlijk nog op koers. Het is nu vooral betreurenswaardig dat we na zo’n sterke prestatie niet beloond worden met een overwinning. Want de deceptie is, vlak na deze wedstrijd, zo groot omdat iedereen op dit moment maar al te goed beseft hoe dicht we wel bij een stuntzege stonden. Winst of verlies werd bepaald door details. Iets meer precisie op de juiste momenten, dan had dit exploot heel anders kunnen eindigen. Want zelfs met dit hard verdict blijft het een exploot.”