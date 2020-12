‘Noodcoach’ Phivos Livatidis verliest met Brussels tegen Giants: “De ploeg toonde twee gezichten”

Phoenix Brussels is er dit weekend niet in geslaagd om te stunten tegen de Antwerp Giants. Het team speelde in moeilijke omstandigheden nochtans een sterke eerste helft. Na de rust viel het spel als een kaartenhuisje compleet in elkaar. Het gevolg was een duidelijke 84-59 nederlaag. In de hoofdstad wacht men nog altijd op de eerste overwinning.

Phoenix Brussels speelde een uitstekende eerste helft. Washington was in die periode goed voor vijf rebounds en negen punten. Hij kreeg prima steun van Hazard en Iljins. Het zorgde voor een verrassende 38-38 score bij de rust. Washington zag dat goed was. “De voorbije dagen hadden we nochtans geen ideale voorbereiding gehad. Verschillende spelers raakten besmet en tijdens de match moesten we coach Ian Hanavan missen. Toch toonden we voor de pauze de nodige weerbaarheid.”

Fatale tweede helft

Na de rust stuikte Phoenix Brussels helemaal in elkaar. Jenkins en Dudzinski waren baas onder de borden en Bleyenbergh liet zien waarom hij als een groot talent wordt beschouwd. In geen tijd werd de kloof uitgebouwd tot 67-48. In de slotfase konden de bezoekers geen vuist meer maken. Phivos Livatidis nam bij afwezigheid van Ian Hanavan de coaching in handen. “De ploeg toonde echt twee gezichten. Zo goed als de eerste periode was, zo zwak was de tweede. Niets lukte nog. De rebound werd verwaarloosd (44 tegenover 28) en de balverliezen (18) stapelden zich op. We hadden ook een moeilijke week achter de rug. Moris kwam pas vrijdag weer bij de groep, Iljins dinsdag. Een excuus is het niet, maar het maakte de zaken er niet gemakkelijker op. Ik wil toch een pluim geven aan Darius Washington. Hij is nog niet lang in het land, maar vindt helemaal zijn draai.”

Terug gezond

Dinsdag speelt Brussels in bekerverband tegen Mechelen. Phivos Livatidis benadrukt dat iedereen weer paraat zal zijn. “Foerts was er zaterdag niet bij. Hij was gewoon ziek, geen corona. Dat kan ook gebeuren. Ian Hanavan zal weer op de bank zitten. Ian was weliswaar besmet, maar had geen ziekteverschijnselen. Zijn afwezigheid tegen de Giants had gewoon te maken met het protocol.”