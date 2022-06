Nolan Huysmans wint in Lichtervelde: “Trainingsweekend werd feestelijk moment”

Voor de vierde keer al dit seizoen mocht Milan Huysmans in Lichtervelde het hoogste podium betreden. “Ik ben inderdaad zeer tevreden over deze campagne. Mijn vier overwinningen kwamen er vaak ook in grote koersen. Eerder won ik al Gent-Wevelgem, in Ninove en een rit in de Tweedaagse Vermarc. Je mag niet vergeten dat ik in het begin van het jaar lang gesukkeld heb met ziekte. Ik herviel steeds. Het gevolg was dat ik me slap voelde en veel moest hoesten. Energietekort speelde me parten, maar mogelijk sleepte ik ook ziektesymptomen van vorig jaar mee. Toen had ik corona zonder dat ik het zelf goed besefte. Daarnaast liep ik ook klierkoorts op. Op zich ging het om een milde vorm, maar de naweeën kunnen een tijd in het lichaam sluimeren. Nu voel ik me weer helemaal de oude.”