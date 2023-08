Nolan Huysmans verovert twee medailles op WK in Colombia: “In het hol van de leeuw uitblinken overtreft alle verwachtingen”

Wielrennen profs Rune Herregodts debuteert in de Ronde van Spanje: “Ik heb geen complexen van de Angliru”

Zaterdag opende Rune Herregodts de Ronde van Spanje met een twaalfde plaats in de ploegentijdrit. Daarmee kan men bij Intermarché-Circus-Wanty best tevreden zijn. Voor de prof uit Lokeren is het meteen zijn debuut in de Vuelta. In veel opzichten wordt het wennen voor Herregodts, maar dat schrikt hem niet af.