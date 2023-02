Nolan Huysmans meteen tweede in Staden bij debuut als junior: “Dit resultaat had ik niet verwacht”

In welke mate had Nolan Huysmans verwacht om in zijn eerste koers als junior al mee te strijden voor de overwinning? “Ik hoopte een rol van betekenis te kunnen spelen, maar het was toch een kleine verrassing dat ik er al meteen stond. Soms ben je ontgoocheld met een tweede plaats, maar dat was nu zeker niet het geval. Ik botste gewoon op een sterke Brit. Hij sprong weg uit de kopgroep bij het ingaan van de laatste ronde. Niemand reageerde. Ik had het gevoel dat de andere achtervolgers weinig zouden meerijden, als ik achter hem aanging. Er was twijfel en het gevolg was dat het tempo helemaal stokte. Meteen richtte ik mij op de sprint voor de tweede plaats. Normaal durf ik het wel aan om er een lange sprint over driehonderd meter van te maken. In mijn eerste koers was er toch wat aarzeling. Iemand sprong van ver weg. Pas op tweehonderd meter van de meet kwam ik uit zijn wiel om die tweede plaats te pakken. Dit resultaat had ik niet verwacht.”